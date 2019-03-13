В Пензе создали группу по мониторингу ситуации на финансовом рынке

В Пензенской области создали группу, которая будет анализировать и мониторить ситуацию на финансовом рынке. Работа экспертов будет направлена, в первую очередь, на профилактику правонарушений и защиту прав потребителей.

Состав рабочей группы определен распоряжением, подписанным губернатором Иваном Белозерцевым. В него вошли председатель правительства Николай Симонов, первый зампред Андрей Лузгин, зампред Юрий Денисов, первый заместитель министра экономики Алексей Качан, представители Центробанка, УМВД, налоговой службы.

Напомним, о необходимости анализа ситуации на финансовом рынке, в том числе — по деятельности организаций, выдающих микрозаймы, неоднократно говорил губернатор. По его словам, на рынке финансовых услуг не должно остаться «мутных» организаций.