Новая школа в Арбеково: когда и какой она будет?
Сломать можно все. Иванкин считает пензенцев причиной «хрупкости» остановок
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Отзыв на книгу «Общага-на-крови» Алексея Иванова
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенские бизнесмены могут рассказать, какую поддержку хотят получить
Пензенский губернатор принимает участие в окружном совещании в Ижевске
Пензенская область будет сотрудничать со службой по интеллектуальной собственности
В Пензенской области поддержат бизнесменов, помогающих инвалидам
Максимальная сумма займа в «Поручителе» увеличится до 5 млн руб
Д. Каширов: Мы гордимся успехом пензенских бизнесменов на национальной премии
Иван Белозерцев вошел в топ-50 национального рейтинга губернаторов
На участие в кадровом проекте «ЕР» подано уже 2,5 тыс. заявок
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Налоговые выплаты «Дамате» в бюджет Нижнеломовского района выросли на 40%

В Пензе создали группу по мониторингу ситуации на финансовом рынке

13 марта в 11:24 162 просмотра
, которая будет анализировать и мониторить ситуацию на финансовом рынке. Работа экспертов будет направлена, в первую очередь, на профилактику правонарушений и защиту прав потребителей.

" data-title="В Пензе создали группу по мониторингу ситуации на финансовом рынке — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области создали группу, которая будет анализировать и мониторить ситуацию на финансовом рынке. Работа экспертов будет направлена, в первую очередь, на профилактику правонарушений и защиту прав потребителей.

Состав рабочей группы определен распоряжением, подписанным губернатором Иваном Белозерцевым. В него вошли председатель правительства Николай Симонов, первый зампред Андрей Лузгин, зампред Юрий Денисов, первый заместитель министра экономики Алексей Качан, представители Центробанка, УМВД, налоговой службы.

Напомним, о необходимости анализа ситуации на финансовом рынке, в том числе — по деятельности организаций, выдающих микрозаймы, неоднократно говорил губернатор. По его словам, на рынке финансовых услуг не должно остаться «мутных» организаций.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...