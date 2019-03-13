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В Пензе пациентов с бронхиальной астмой будут лечить по-новому

13 марта в 12:18 60 просмотров

Пензенские врачи из клинической больницы № 4 впервые ввели в практику новую методику лечения аллергической формы бронхиальной астмы тяжелого течения и идиопатической крапивницы.

Речь идет о таргентной терапии омализумабом. Ее проводят на базе аллергологического отделения с января. Новый метод значительно повысил эффективность лечения пациентов с неконтролируемой атопической бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения, отмечает пресс-служба регионального минздрава.

«Вводимый препарат со временем снижает плазменные уровни иммуноглобулина и нивелирует ответ на аллергенную провокацию», — пояснила заведующая отделением аллергологии клинической больницы № 4 Елена Безрукова.

Курс лечения может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет, он сдерживает процессы воспаления и иных структурных изменений дыхательных путей у пациентов с хронической тяжелой бронхиальной астмой, которым требовалась терапия высокими дозами ингаляционных препаратов.

Новая методика с использованием омализумаба, как отмечают специалисты, способствует снижению частоты обострений, уменьшению степени тяжести бронхиальной астмы, а при стероидозависимой астме позволяет снизить поддерживающую дозу гормонов или полностью отменить их назначение в дальнейшем.


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