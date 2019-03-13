Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»

В редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс» поступило официальное письмо руководителя ООО «Вторма+", регоператора Южной зоны по обращению с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области. Оно касалось включения ОНФ данной организации в список «мутных» .

Руководитель предприятия Максим Фирсов отметил, что эксперты ОНФ составляли список «мутных» на основании трех критериев: низкий уставной капитал, минимальный штат и основные средства. Он подчеркнул, что в настоящее время в компании работает 50 штатных сотрудников и 10 совместителей. Также в группе компаний, объединенных региональным оператором трудится более 150 человек. «Вторма+" владеет двумя из трех полигонов ТБО в своей зоне: двумя — на праве собственности, одним — на праве аренды.

Максим Фирсов отметил, что размер уставного капитала не является основной характеристикой деятельности регоператора.

«При уставном капитале в 14 000 рублей ООО «Вторма+" привлекла только на подготовительном этапе более 20 миллионов рублей инвестиционных средств. В планах компании — строительство трех мусоросортировочных комплексов общей мощностью около 150 тысяч тонн в год и четырех перегрузочно-сортировочных станций, реконструкция трех полигонов ТБО. Общий объем планируемых инвестиций — 300 миллионов рублей», — сообщил он.

Максим Фирсов утверждает, что направил письмо в ОНФ, попросив его озвучить приведенную информацию. Также он потребовал публичного признания несостоятельности представленных Общероссийским народным фронтом аналитических материалов.

Полный текст письма — ТУТ.

Напомним, в Южную зону, которую обслуживает ООО «Вторма+" входят семь муниципальных образований Пензенской области. В данный момент открыты и действуют для обслуживания шесть расчетно-кассовых центров в Белинском, Каменском, Бековском, Тамалинском, Малосердобинском и Сердобском районах. С 1 января 2019 года, когда заработала реформа, «Вторма+" в плановом режиме осуществляет все возложенные на нее функции.