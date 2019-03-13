Белозерцев: Знак «ГОСТ» на пензенских товарах станет лучшей рекламой

Одним из основных инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции является ее добровольная сертификация в НСС. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев в ходе комиссии, посвященной данной теме, в правительстве Пензенской области 14 марта.

«Незаконный оборот продукции — это проблема, которая затрагивает интересы всего общества и препятствует развитию отдельных отраслей промышленности. На сегодняшний день маркировка товаров является наиболее эффективным методом противодействия, она позволит защитить от контрафакта и обеспечит контроль за их оборотом. Еще один инструмент противодействия — добровольная сертификация в НСС [Национальная система сертификации]", — отметил губернатор.

С помощью добровольной сертификации государство может проверять, действительно ли продукция, маркированная знаком «ГОСТ», является не только безопасной, но и соответствует требованиям и стандартам качества.

«Если мы хотим продвигать продукцию производителей Пензенской области, то должны их побуждать принимать участие в добровольной сертификации. Люди будут доверять продукции со знаком «ГОСТ», и, я уверен, что спрос на нее будет выше.

Сегодня мы проводили большую встречу с пчеловодами области. Самая большая проблема заключается в возможности реализации продукции, потому что конкуренция большая. Мы должны работать над тем, чтобы экспортировать наши товары. Например, в Китай сам Бог велел, потому что у них с пчелами проблемы. Они часто вручную вынуждены опылять деревья. И мы должны эту возможность использовать», — сказал глава региона.

По его словам, знак «ГОСТ» на товарном ярлыке станет лучшей рекламой, повысит имидж предпринимателя и его конкурентоспособность.

Директор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Александр Данилов сообщил, что Национальная система сертификации заработала по всей стране в 2018 году. Информация о производителях, которые успешно прошли оценку соответствия на требования ГОСТ, доступна на сайте Росстандарта.

«НСС призвана повысить конкурентоспособность продукции, вернуть доверие потребителя к знаку «ГОСТ», а также снизить долю фальсификата на рынке. Этот знак можно нанести на продукцию только после прохождения добровольных испытаний. Одна из лабораторий НСС находится в Пензенской области — ветлаборатория», — рассказал он.

Знак НСС наносят на упаковку, он дает покупателю гарантию, что приобретаемая продукция является качественной и безопасной. Также там есть уникальный QR-код, который можно считать с помощью приложения на смартфоне, чтобы проверить, есть ли товар в реестре.

Пока, по данным Александра Данилова, в стране 1223 объекта сертифицированы НСС, в Пензенской области данную процедуру прошли восемь видов мороженого «Пензахолод» и яйца колышлейской птицефабрики. Иван Белозерцев заявил, что этого мало и центр стандартизации, метрологии и испытаний должен работать активнее в информировании предприятий.