Для пензенцев с животными предложили увеличить плату за вывоз мусора

В Пензе результаты жизнедеятельности животных вывозят «КамАЗами», и никто не стремится убирать за своими питомцами. Способы решения этой проблемы обсудили на комиссии Пензенской городской Думы 13 марта.

Тему поднял заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

«У нас по Пензе не видел ни одного человека, который бы убирал с совочком и кулечком за своим питомцем. Делали расчетные данные, и выяснилось, что по городу вывозится на свалку порядка 10 «КамАЗов» таких отходов. В связи с мусорной реформой надо подсказать и внести дополнения, чтобы граждане, у которых есть собаки, кошки и так далее, дополнительно платили за вывоз и утилизацию отходов от питомцев», — сказал он.

Депутаты спросили начальника городского управления ЖКХ Майю Воронову, как планируется решать этот вопрос. Возможно, стоит организовать специальные площадки по выгулу домашних животных.

«В прошлом году мы сделали площадку по выгулу на ул. Антонова, ее взял в обслуживание кинолог, она оборудована для обучения собак в том числе, но она не пользуется спросом: кому-то далеко, кто-то хочет погулять с животным, чтобы никто не мешал. В этом году мы собирали предложения от жителей, где бы они хотели видеть такие же площадки. Сейчас вопрос рассматривается. Предлагаются земельные участки», — сообщила она.

Председатель комиссии Юрий Зиновьев согласился с тем, что прежде чем выдвигать предложения по наказанию владельцев животных, надо обеспечить их инфраструктурой. По его мнению, площадка на ул. Антонова не очень удобна: например, те, кто живет в Арбеково, не поедут туда.

«Нам надо выделять земельные участки, чтобы было где совершать выгул животных, а потом уже переходить к наказанию», — отметил он.