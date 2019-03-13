В Пензе водителей автобусов поймали на самовольном отключении ГЛОНАСС

13 марта в Пензе межведомственная рабочая группа с участием депутатов Гордумы проверила работу пассажирского транспорта и санитарное состояние остановок.

Объезд совершили по микрорайонам Арбеково, Заря и Западной поляне. Были выявлены случаи самовольного отключения водителями аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет определять текущее местоположение автобуса или маршрутного такси, просматривать историю перемещения.

Члены рабочей группы предложили рассмотреть возможность внесения изменений в закон — закрепить ответственность предприятий-перевозчиков за отключение навигационного оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.

Участники группы также обратили внимание на оказание транспортных услуг маломобильным группам населения — проверили рабочее состояние откидных аппарелей, или специальной платформы для подъема и спуска.

Департамент ЖКХ города проанализирует правильность размещения дорожных знаков на некоторых остановках, а также организует благоустройство площадки для ожидания пассажиров на остановке «пос. Нефтяник», отмечает пресс-служба мэрии.