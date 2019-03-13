Новое стекло и новые лица. В Пензе починили галерею почета работников ЖКХ

Фото новой галереи прислал в редакцию информагентства читатель.
«Наконец-то вставили стекло. Но только вместе с ним еще и фото всех работников обновили. Зачем?» — поинтересовался мужчина.
Этот вопрос журналисты информагентства переадресовали руководителю Ассоциации пензенских строителей Виктору Галкину. Он пояснил, что стекло поставили еще две недели назад, а обновление фото — плановое.
«Таким образом мы подготовились ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться 17 марта. Каждый год на доске размещаем самых достойных людей и организации, работающие в этой сфере. Торжественное открытие галереи состоится 15 марта в 9.00», — отметил он.
По словам Виктора Галкина, если бы доска почета была повреждена в другое время, то фото на восстановленном участке разместили бы старые, но здесь все совпало.
Напомним, секция галереи рухнула в середине февраля. Наиболее вероятной причиной произошедшего назвали сильный ветер.