Новое стекло и новые лица. В Пензе починили галерею почета работников ЖКХ

В Пензе восстановили пострадавшую из-за непогоды галерею почета работников жилищно-коммунального хозяйства. Однако вместе с новым стеклом на стенде заменили и все фото. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» выяснили, с чем это связано.

Фото новой галереи прислал в редакцию информагентства читатель.

«Наконец-то вставили стекло. Но только вместе с ним еще и фото всех работников обновили. Зачем?» — поинтересовался мужчина.

Этот вопрос журналисты информагентства переадресовали руководителю Ассоциации пензенских строителей Виктору Галкину. Он пояснил, что стекло поставили еще две недели назад, а обновление фото — плановое.

«Таким образом мы подготовились ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться 17 марта. Каждый год на доске размещаем самых достойных людей и организации, работающие в этой сфере. Торжественное открытие галереи состоится 15 марта в 9.00», — отметил он.

По словам Виктора Галкина, если бы доска почета была повреждена в другое время, то фото на восстановленном участке разместили бы старые, но здесь все совпало.

Напомним, секция галереи рухнула в середине февраля. Наиболее вероятной причиной произошедшего назвали сильный ветер.