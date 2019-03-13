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В Пензенской области выберут лучший казачий кадетский класс

13 марта в 16:52 154 просмотра
«Лучший казачий кадетский класс» (12+).

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В Пензенской области с 1 марта проходит конкурс «Лучший казачий кадетский класс» (12+).

В нем принимают участие 8−10 классы образовательных учреждений с казачьим кадетским компонентом из школ Пензы, Нижнего Ломова, Спасска, Бессоновки, Колышлейского, Пензенского и Сердобского районов. Их оценивает экспедиционно-конкурсная комиссия, в составе которой — представители казачьих организаций региона.

12 марта прошли оценку два казачьих кадетских класса школ города Пензы и поселка Мичуринский Пензенского района. 14 марта жюри оценит классы МБОУ СОШ села Бессоновка и МБОУ СОШ № 2 города Нижний Ломов.

Итоги конкурса подведут 2 апреля в День казачьей молодежи. Лучшему классу вручат переходящий кубок.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/86869/

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