Масленица в Спутнике приблизила весну (видео)

Масленица — один из самых ожидаемых праздников в году и самых любимых у жителей Спутника. Вновь несколько тысяч человек посетили набережную микрорайона в последний день блинной недели.

Весну встречали под песни народных коллективов, многочисленные игры, забавы и, конечно, угощения.

Вопреки прогнозам, обещавшим дожди, погода все же местами порадовала солнцем и позволила насладиться вкуснейшими блинами, шашлыками и атмосферой праздника.

«Переехали в Спутник недавно, первый раз здесь на Масленице, все очень нравится и мне, и детям!» — поделилась впечатлениями жительница Спутника Татьяна Метальникова.

На фонтанной площади у сцены, где по очереди выступали творческие коллективы, собрались несколько десятков человек, чтобы потанцевать под народные песни. Здесь же устроили самый большой хоровод Масленицы.

«Зимой я здесь еще не была, но и сейчас того же мнения, что и летом: Спутник прекрасен! И Масленица здесь проходит очень весело и очень душевно», — призналась приехавшая в Спутник из Нарьян-Мара Римма Костина.

Дети развлекались боями подушками, взрослые испытывали силу в поднятии гири (рекорд праздника поставил Александр Кузоваткин — 84 раза) и лазании на высокий деревянный столб. Традиционного масленичного петуха выиграли дважды.

«Живу в Пензе, но каждый раз на Масленицу приезжаю в Спутник. Третий год подряд покоряю столб, петуха не забираю — такая у меня традиция», — пояснил Сергей Фролов.

Часть набережной в этот день напоминала ярмарочную площадь. Через нее гости праздника выходили к палаткам с едой. Здесь же можно было угоститься горячими блюдами.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы в поле. Она сгорела быстро. По всем приметам это означает, что и весна наступит быстро. А с ней — новый увлекательный сезон праздников и мероприятий.

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