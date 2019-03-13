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Педагога из Каменки со 100-летием приехал поздравить глава минобра

13 марта в 17:59 280 просмотров
, труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Анна Сергеевна Екимова отметила 100-летие.

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Учитель химии и биологии из города Каменки Пензенской области, труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Анна Сергеевна Екимова отметила 100-летие.

Чтобы поздравить с юбилеем и передать почетную грамоту и подарок от имени губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, к ней в гости приехал министр образования региона Александр Воронков.

«Вы воспитали не одно поколение, но каждый ребенок смог почувствовать вашу любовь, теплоту и заботу. Благодаря вашему профессионализму тысячи мальчишек и девчонок смогли найти свое место в жизни. Спасибо за это», — поблагодарил Александр Воронков.

Министр пожелал Анне Сергеевне здоровья и долгих лет жизни. Разговор зашел о военном времени.

«Во время войны тяжело было, но мы не сдавались. И в школе ребятишки как что — сразу бежали, предлагали помощь: то картошку выкапывать, то колоски собирать… Мы всегда выходили, работали, никто не роптал», — вспоминает Анна Екимова.

Женщина начала трудовую деятельность в первый год Великой Отечественной войны — устроилась учителем химии и биологии в школе села Андреевка Каменского района, где проработала до выхода на пенсию в 1975 году, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/145881/

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