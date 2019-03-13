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Пензенца обвинили в вовлечении друга-подростка в преступную деятельность

13 марта в 17:30 268 просмотров
, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

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В Пензенской области 20-летнего юношу обвинили в краже из дома, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Установлено, что в октябре 2018 года парень залез в дом жителя одного из сел Спасского района, срезал и похитил провода от бытовой техники, разобрал два телевизора и радиоприемник, похитив индуктивные катушки, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме того, 6 декабря он встретился со своим приятелем, которому не было 18 лет, и предложил ему обокрасть односельчанку. Найденное имущество предполагалось продать, а часть вырученных средств злоумышленник обещал отдать подростку. Вечером они совершили задуманное: вынесли из дома женщины настольную газовую плиту, светодиодные лампы, провода от бытовой техники.

Однако скрыться от правоохранительных органов им не удалось. Уголовное дело в отношении молодого человека направили в суд, а несовершеннолетнего поставили на учет в ПДН.


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