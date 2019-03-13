Сосновоборцу грозит 9,5 лет в тюрьме за пьяное убийство

Следствием и судом установлено, что в сентябре прошлого года мужчина зашел к своему знакомому — 57-летнему жителю села Татарский Сыромяс Сосновоборского района. Гость пришел не с пустыми руками — он принес алкоголь, который знакомые начали распивать вдвоем. Разговор постепенно перерос в ссору, хозяин дома оскорбил приятеля. Тот в ответ на обиду схватил со стола нож и вонзил его в грудь гостя, а затем и в руку.

После этого мужчина покинул дом, но потерпевший вышел за ним на улицу. Он скончался от раны и острой кровопотери, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя Сосновоборского района задержали, по решению суда заключили под стражу. Он признал свою вину. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.

Суд назначил жителю Сосновоборского района наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.