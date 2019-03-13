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Пензенская «Лагуна-УОР» готовится ко второму матчу чемпионата России (видео)

13 марта в 20:03 140 просмотров
«Лагуна-УОР» готовится к ответному четвертьфинальному матчу (0+) чемпионата России по мини-футболу среди женщин против команды из Тюмени. Несмотря на то, что домашняя встреча завершилась победой пензенского клуба со счетом 9:0, дружина Михаила Крюкова намерена показать свой максимум и на выезде. Впрочем, последняя тренировка началась не с разминки, а с поздравлений. Тренерский штаб отметил победительниц первенства страны, которые завоевали для команды первый в этом календарном году кубок.

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«Лагуна-УОР» готовится к ответному четвертьфинальному матчу (0+) чемпионата России по мини-футболу среди женщин против команды из Тюмени. Несмотря на то, что домашняя встреча завершилась победой пензенского клуба со счетом 9:0, дружина Михаила Крюкова намерена показать свой максимум и на выезде. Впрочем, последняя тренировка началась не с разминки, а с поздравлений. Тренерский штаб отметил победительниц первенства страны, которые завоевали для команды первый в этом календарном году кубок.

Молодежный состав команды побеждает в первенстве России по мини-футболу в старшей возрастной группе второй год подряд. Особая гордость тренерского штаба то, что оба финала была бита питерская «Аврора» — принципиальный соперник пензенского клуба в соревнованиях любого уровня.

«Не бывает легких финалов. Если смотреть по игре, то счет был 5:1 в нашу пользу, но потом мы пропустили второй, и команда чуть-чуть подсела, потому что на первенстве очень интенсивная игра, это большая нагрузка», — сказал президент МФК «Лагуны-УОР» Виталий Антонов.

Кубок национального первенства — первый, завоеванный «Лагуной-УОР» в этом календарном году. Впереди — борьба еще за два трофея. Клуб имеет все шансы оформить так называемый золотой хет-трик. Основная задача — добиться успеха в чемпионате.

16 марта в Тюмени команда проведет ответный матч ¼ финала против местного клуба. Путевка в полуфинал фактически в кармане, соперницы вряд ли смогут отыграть разницу в девять мячей.

«Надеюсь, что сумею воздействовать на них какими-то словами, действиями, чтобы настрой был подобающим. Счет 9:0, но нужно играть на опережение, сразу готовиться к полуфиналу, поэтом не будет никак недооценки, только преследование целей и их решение», — рассказал Михаил Крюков.

Тем не менее, тренерский штаб решил взять на ответный матч в Тюмень смешанный состав. В том числе — четырех футболисток, которые завоевали золотые медали национального первенства. Молодежь будет одновременно набираться опыта в турнире рангом выше и станет для команды той самой психологической подпиткой. Играя даже при гандикапе в девять мячей, каждая молодая футболистка без сомнений постарается проявить свои лучшие качества, сообщает телеканал «Экспресс».


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