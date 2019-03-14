Директор ООО «Вторма+" не согласен с включением компании в список «мутных»
Иван Белозерцев вошел в топ-40 самых образованных губернаторов
Жоао VS Котина. Баттл рецензий на «Капитана Марвела»
КВН. Кубок профессионалов. Пенза
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе руководство «Старого пивовара» уклонялось от налогов — СКР
Недетские игры. Пензячка устроила подставу знакомому наркоторговцу
Башмаковца поймали при попытке дать взятку дознавателю
Уроженец Ставропольского края сбывал в Пензе фальшивые купюры
Пензенца обвинили в вовлечении друга-подростка в преступную деятельность
В Пензе прокурор попросил для саратовского экс-судьи шесть лет колонии
Тамалинец поплатился жизнью за вмешательство в любовные дела
Житель Заречного купил несуществующую путевку в Алушту
Сорвал куш. Пензенский таксист воспользовался доверчивостью клиентки
Пензенец организовал дома наркопритон

Сердобчанка вступилась за обманутую мошенниками племянницу

14 марта в 11:55 284 просмотра

Жительница Сердобского района Пензенской области написала заявление о мошенничестве.

58-летняя женщина рассказала полицейским, что ее 35-летняя племянница стала жертвой обмана. Она разместила объявление в интернете о сдаче квартиры в Сердобске, на него откликнулся мошенник.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщине позвонил неизвестный и договорился, что снимет жилье. Арендодательница попросила предоплату, мужчина согласился, но попросил ее для этого прийти к ближайшему банкомату и совершить ряд операций. В результате с карты ее мужа оказалось перечислено на счет номера телефона злоумышленника 130 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку по факту мошенничества.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...