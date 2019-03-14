Сердобчанка вступилась за обманутую мошенниками племянницу

58-летняя женщина рассказала полицейским, что ее 35-летняя племянница стала жертвой обмана. Она разместила объявление в интернете о сдаче квартиры в Сердобске, на него откликнулся мошенник.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, женщине позвонил неизвестный и договорился, что снимет жилье. Арендодательница попросила предоплату, мужчина согласился, но попросил ее для этого прийти к ближайшему банкомату и совершить ряд операций. В результате с карты ее мужа оказалось перечислено на счет номера телефона злоумышленника 130 тысяч рублей.

Полицейские начали проверку по факту мошенничества.