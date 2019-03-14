Стало известно, где хотят построить дорогу-дублер из Терновки

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел совещание по вопросу развития улично-дорожной сети в Городе Спутнике и микрорайоне Терновка.

В ходе совещания собравшиеся рассмотрели несколько вариантов транспортных схем дороги-дублера улицы Терновского и дополнительных развязок для улучшения транспортной доступности района. По расчетам, строительство такой дороги позволит разгрузить автомобильный поток практически на треть.

Планируется, что дорога-дублер пройдет вдоль реки Суры параллельно ул. Терновского до ул. Луговой через новый мост, который также предусмотрен в проекте. Далее движение продолжится до Свердловского моста с устройством развязки. Таким образом, Спутник свяжут с микрорайонами Пенза-2 и Пенза-3, минуя центр, сообщили в пресс-службе министерства.

«Необходимо организовать выезд всех специалистов на место и пройти маршрут ногами. В первую очередь, дорога-дублер должна быть удобной для жителей микрорайона», — отметил Александр Гришаев.

Схему строительства дороги министр предложил рассмотреть проектной организации, чтобы внести корректировки, если это необходимо.