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Стало известно, где хотят построить дорогу-дублер из Терновки

14 марта в 14:16 284 просмотра

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел совещание по вопросу развития улично-дорожной сети в Городе Спутнике и микрорайоне Терновка.

В ходе совещания собравшиеся рассмотрели несколько вариантов транспортных схем дороги-дублера улицы Терновского и дополнительных развязок для улучшения транспортной доступности района. По расчетам, строительство такой дороги позволит разгрузить автомобильный поток практически на треть.

Планируется, что дорога-дублер пройдет вдоль реки Суры параллельно ул. Терновского до ул. Луговой через новый мост, который также предусмотрен в проекте. Далее движение продолжится до Свердловского моста с устройством развязки. Таким образом, Спутник свяжут с микрорайонами Пенза-2 и Пенза-3, минуя центр, сообщили в пресс-службе министерства.

«Необходимо организовать выезд всех специалистов на место и пройти маршрут ногами. В первую очередь, дорога-дублер должна быть удобной для жителей микрорайона», — отметил Александр Гришаев.

Схему строительства дороги министр предложил рассмотреть проектной организации, чтобы внести корректировки, если это необходимо.

Фотография: пресс-служба министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

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