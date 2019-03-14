Белозерцев вручил Кубок губернатора хоккейной команде ПГУ (видео)

Победу над командой ПГУАС одержали студенты ПГУ, счет — 6:2, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Сегодня был прекрасный матч. Великолепно играли обе команды. Спасибо болельщикам, которые их поддержали. Такие турниры объединяют молодежь вокруг спорта. Будем и дальше развивать студенческий спорт, проводить областные соревнования по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу и другим видам», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев предложил победителям студенческого турнира в ближайшее время сыграть товарищеский матч с ветеранской сборной профессионального хоккея Пензенской области.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».