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Белозерцев вручил Кубок губернатора хоккейной команде ПГУ (видео)

14 марта в 17:43 186 просмотров

14 марта в Пензе состоялся финальный хоккейный матч среди команд вузов.

Победу над командой ПГУАС одержали студенты ПГУ, счет — 6:2, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Сегодня был прекрасный матч. Великолепно играли обе команды. Спасибо болельщикам, которые их поддержали. Такие турниры объединяют молодежь вокруг спорта. Будем и дальше развивать студенческий спорт, проводить областные соревнования по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу и другим видам», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев предложил победителям студенческого турнира в ближайшее время сыграть товарищеский матч с ветеранской сборной профессионального хоккея Пензенской области.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://pnzreg.ru/news/sport/146160/

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