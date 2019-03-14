В Пензе выбрали «Мисс студенчество»

За титул самой красивой студентки боролись 11 девушек вместо заявленных 12. Как пояснил ведущий, одна конкурсантка «заблудилась».

Тема конкурса в этом году — сказки. Девушки предстали перед зрителями в образах сказочных героинь, продемонстрировали танцевальные и интеллектуальные способности. Интеллектуальный конкурс впервые перекочевал в сеть, и зрителям показали видеоролики.

Таланты у большинства конкурсанток тоже оказались танцевальные. Лишь Ангелина Фирсова сыграла на рояле.

Конечно же, не обошлось и без дефиле в купальниках.

В итоге корону королевы красоты завоевала студентка ПГУ Дарья Березина.

Первая вице-мисс — Яна Лукьянец из ПГУАС, вторая вице-мисс — мария Тюлюкина из ПГУ.

Приз зрительских симпатий, который вернули в этом году, завоевала Дарья Березина. Еще были номинации от спонсоров и партнеров. Мисс Улыбкой стала Алина Аделова из ПензГТУ, Мисс Нежностью — Мария Тюлюкина из ПГУ. Мисс Загорай признали Оксану Филиппову из ПГУ, Мисс Фитнес — Екатерину Егорову из ПГУАС. Титул Мисс Естественность присудили Маргарите Передрей из ПензГТУ, Мисс Интернет — Дарье Филипповой из ПГУАС. Мисс Молодежью стала Ангелина Башкатова из ПГАУ, Мисс Очарованием — Алина Аделова, Мисс Грацией — Ангелина Фирсова из ПГАУ. Мисс Стиль стала Яна Лукьянец из ПГУАС. Она же будет представлять Пензу на конкурсе «Мисс Волга» (16+) в августе. Мисс Талантом признали Дарью Янину из ПензГТУ.