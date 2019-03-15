«Я считаю себя невиновным». Бывший саратовский судья попросил оправдать его

Владимира Стасенкова обвиняют в том, что он пообещал за вознаграждение оказать содействие в вынесении подсудимому оправдательного приговора.

Гособвинитель Александр Захаров указал в своем выступлении на неточности, которые, по его мнению, допустила сторона защиты. В частности, он отметил, что отсутствие упоминания фамилии потерпевшего С. в разговорах Стасенкова и Д. [якобы именно он выступал посредником в деле о возможном освобождении за вознаграждение] ни о чем не говорит.

«Во-первых, это применяемые меры конспирации, а во-вторых, есть разговоры, в которых они договариваются о встречах 11 февраля, 16 февраля, что связано с полученной Д. от С. информации о согласии на передачу денег», — пояснил он.

Также, по мнению Александра Захарова, адвокаты указали на то, что на допросе Д. пользовался письменными записями [ранее защитники говорили о том, что Д. сотрудники спецслужб якобы инструктировали перед каждым выступлением], однако это не запрещается, кроме того, к записям он обращался только в начале своего рассказа.

Далее по очереди высказались потерпевшая сторона, адвокат Константин Стародубов и сам Владимир Стасенков. Они в своих речах рассуждали, были ли передаваемые деньги взяткой или возвращением долга.

Мать потерпевшего, ссылалась на то, что в разговоре Д. и Стасенкова в машине явно были намеки на то, что это не долг отдавался, а передавались деньги за услугу.

«Что мешало Владимиру Стасенкову сказать при задержании, что это долг? Зачем он открестился от них? Давая в долг, несколько лет ожидая, и сомневаясь в том, вернут ли ему деньги, он вдруг так с легкостью отрекся от них», — отметила женщина.

Сам потерпевший завел пространную речь о справедливости и о своем осуждении.

«Я тоже недоволен следствием и судебным процессом. У суда нет возможности рассмотреть все обстоятельства моего осуждения. Никто не хочет разбираться, кто есть кто. Вина Стасенкова намного тяжелее», — сказал он и согласился, что ни один кредитор не станет отказываться денег, которые ему возвращает должник.

Адвокат Стародубов, в свою очередь, отметил, что само предъявляемое его подзащитному обвинение — абсурдно.

«26 февраля 2016 года Стасенков получал денежные средства от Д. в счет возврата долга», — сказал он и выразил надежду на то, что суд разберется и примет обоснованное и взвешенное решение.

Второй адвокат, Елена Потапова, не стала выступать с репликой. Зато сам подсудимый взял слово надолго. Он настаивал на том, что в отношении него была совершена провокация и переданные ему деньги были долгом Д.

«По заверениям Т. [сотрудника УФСБ], я попал в поле зрения сотрудников УФСБ в феврале 2016 года по причине частого общения с Д. Однако Т. и в голову не могло прийти, что общались мы с Д. вовсе не по поводу С., а по поводу долговых обязательств передо мной. […]

Ни о каком С. со мной Д. не говорил, никаких доказательств обратного нет. Хотя с его стороны было бы логично проговорить эту информацию для моего разоблачения. Но этого не происходило, потому что если бы он это сказал, я бы не понял его. А так Д. говорит общие фразы. Денег от С. я никогда не требовал. Прошу меня оправдать», — сказал Владимир Стасенков.

Эту же мысль он продублировал в последнем слове.

«Я считаю себя невиновным по предъявляемому обвинению, такого преступления я не совершал, прошу вынести оправдательный приговор», — заключил он.

Суд удалился для вынесения приговора. Его огласят 21 марта в 12.00.