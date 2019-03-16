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Для пензенского водителя выезд с парковки закончился ДТП

16 марта в 10:45 314 просмотров

В пензенском микрорайоне Терновка столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла вечером 15 марта на стоянке возле магазина. Пользователь разместил фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимку, белое авто сдавало назад, чтобы выехать с парковочного места, на его пути возник Renault — машины столкнулись. Обе легковушки не получили серьезных повреждений.

«Вечно поражаюсь людям, которым лень посигналить, когда видят, что человек сдает на машине задом, наверное, им в кайф стоять несколько часов при оформлении ДТП. Сам бывал в таких ситуациях, когда выезжал с парковки, а через соседние тонированные машины не видно, что творится по бокам», — поделился мнением подписчик группы Владислав.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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