Для пензенского водителя выезд с парковки закончился ДТП

Авария произошла вечером 15 марта на стоянке возле магазина. Пользователь разместил фото с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимку, белое авто сдавало назад, чтобы выехать с парковочного места, на его пути возник Renault — машины столкнулись. Обе легковушки не получили серьезных повреждений.

«Вечно поражаюсь людям, которым лень посигналить, когда видят, что человек сдает на машине задом, наверное, им в кайф стоять несколько часов при оформлении ДТП. Сам бывал в таких ситуациях, когда выезжал с парковки, а через соседние тонированные машины не видно, что творится по бокам», — поделился мнением подписчик группы Владислав.

Официальной информации о случившемся нет.