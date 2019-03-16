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В Железнодорожном районе Пензы выбрали лучшие семьи

16 марта в 17:59 288 просмотров
«Успешная семья — 2019» (0+).

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16 марта в пензенской школе № 77 прошел первый этап конкурса «Успешная семья — 2019» (0+).

В конкурсе приняли участие восемь семей — Талановы, Потаповы, Никитины, Даниловы, Кукушкины, Дмитриевы, Щербаковы и Савельевы.

«Вы большие молодцы. Хорошо, что вы находите время не только делать уроки с детьми, но и проводить такие праздники. Это объединяет жителей, только совместно мы можем сделать многое», — сказал глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов.

Дети и родители представили стенды со своими поделками, выпечкой и блюдами по семейным рецептам, оформили генеалогическое дерево, подготовили визитку. Так как 2019-ый объявлен Годом театра, одним из заданий стала подготовка представления «Семья — это маленький театр». Кроме того, перед зрителями выступили творческие коллективы образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По итогам конкурса участникам присвоили номинации: «Папа может!», «Копилка семейных реликвий», «Спортивный курс семейных достижений», «Хранители семейных традиций», «Семейный клуб путешественников», «Семейная изюминка», «Семейный театр», «Семейный рай под маминым крылом».

Жюри решило, что представлять Железнодорожный район на городском этапе конкурса будут две семьи — Дмитриевых и Щербаковых.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/opredeleny_luchshie_semi_zheleznodorozhnogo_rayona/

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