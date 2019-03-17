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В Пензе пристрой детского сада № 101 заработает летом

17 марта в 13:33 220 просмотров
, расположенной на территории филиала «Звездный» детского сада № 101.

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17 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ на строительной площадке, расположенной на территории филиала «Звездный» детского сада № 101.

Глав администрации убедился, что сотрудники подрядной организации четко следуют условиям муниципального контракта в соответствии с запланированным графиком.

При поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за счет средств из бюджетов трех уровней на улице Макаренко, 20 возводится здание дополнительного корпуса на 175 мест, которое будет соединено с основным строением утепленным переходом, напоминает пресс-служба мэрии.

Сейчас готовы кровля и наружные стены здания, фасад окрашен в один слой, сделан переход между дошкольным учреждением и пристроем к нему, идет подготовка к чистовой отделке, ведутся работы по устройству наружных сетей.

«Следует найти возможность, чтобы изношенные навесы, которые находятся на территории детского сада, переделать», — отметил Виктор Кувайцев.

Также мэр дал поручение своему заместителю по земельным и градостроительным вопросам Магомеду Агамагомедову совместно с администрацией Железнодорожного района выявить собственника сгоревшего дома рядом с общеобразовательным учреждением и привести территорию в порядок.

Пристрой планируется ввести в эксплуатацию летом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otmetil_polozhitelnuyu_dinamiku_stmroitelstva_detskogo_sada_na_shuiste/

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