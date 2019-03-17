Подрядчика, строящего дом для сирот в Заре, призовут к ответственности

Глава администрации посетил строительную площадку третьего дома. Сейчас на объекте завершено устройство ростверков, ведется монтаж фундаментных блоков и перекрытий подвала. Но подрядчик отстает от графика работ, отмечает пресс-служба мэрии. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил начальнику МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» Игорю Умнов организовать рабочую встречу с АО «Пензгорстройзаказчик» и обсудить возможные пути решения проблемы.

«Это не просто показатель ввода жилья в Пензе. В первую очередь, мы несем большую социальную ответственность перед детьми-сиротами. Необходимо провести претензионно-исковую работу с подрядчиком, призвать к увеличению количества смен и людей на объекте», — подчеркнул мэр.