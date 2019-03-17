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Подрядчика, строящего дом для сирот в Заре, призовут к ответственности

17 марта в 14:26 262 просмотра
, строящего дом для детей-сирот в микрорайоне Заря.

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17 марта мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил призвать к ответственности подрядчика, строящего дом для детей-сирот в микрорайоне Заря.

Глава администрации посетил строительную площадку третьего дома. Сейчас на объекте завершено устройство ростверков, ведется монтаж фундаментных блоков и перекрытий подвала. Но подрядчик отстает от графика работ, отмечает пресс-служба мэрии. В связи с этим Виктор Кувайцев поручил начальнику МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы» Игорю Умнов организовать рабочую встречу с АО «Пензгорстройзаказчик» и обсудить возможные пути решения проблемы.

«Это не просто показатель ввода жилья в Пензе. В первую очередь, мы несем большую социальную ответственность перед детьми-сиротами. Необходимо провести претензионно-исковую работу с подрядчиком, призвать к увеличению количества смен и людей на объекте», — подчеркнул мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_potreboval_prizvat_k_otvetstvennosti_podryadchika_stroyashchego_dom_dlya_detey_siro/

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