Валерий Лидин: Будем способствовать популяризации тяжелой атлетики

Во Дворце единоборств «Воейков» прошел чемпионат Пензенской области по тяжелой атлетике. В нем приняли участие спортсмены из Пензы, Кузнецка, Заречного и Нижнего Ломова. Организаторами чемпионата стали Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия», областное министерство физической культуры и спорта и общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Пензенской области».

Гостей и участников соревнований приветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин. Он отметил, что для развития этого вида спорта созданы все условия, есть хорошие тренеры.

«Тяжелая атлетика имеет славную историю, и мы прекрасно помним имена наших великих штангистов, наших великих чемпионов — Василия Алексеева, Юрия Власова, Леонида Жаботинского. Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» поддержало юных, талантливых спортсменов, которые занимаются тяжелой атлетикой. И мы, со своей стороны, будем способствовать популяризации этого вида спорта», — подчеркнул он.

Валерий Лидин вручил партийный билет известному спортсмену Жоре Хлхатяну, и благодарственное письмо от пензенского отделения партии «Единая Россия» получил тренер спортсмена — Григор Агекян.

Обратился к участникам соревнований и депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы Сергей Есяков.

«Я вас всех поздравляю с открытием чемпионата по тяжелой атлетике. Желаю тренерам успехов, чтобы количество спортсменов с каждым разом увеличивалось. Растите будущих чемпионов. Победы и удачи», — сказал Сергей Есяков.

Президент Федерации тяжелой атлетики Пензенской области — депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь Кузнецкого городского местного отделения партии Владимир Кириллов выразил благодарность всем, кто поддержал соревнования по тяжелой атлетике.

«Благодарю всех спонсоров, потому что без них существование данной Федерации просто невозможно», — отметил он.

Обратился к участникам соревнований и депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы Сергей Есяков.

«Я вас всех поздравляю с открытием Чемпионата по тяжелой атлетике. Желаю тренерам успехов, чтобы количество спортсменов с каждым разом увеличивалось. Растите будущих чемпионов. Победы и удачи», — сказал он.

В открытии соревнований приняли участие заместитель секретаря, руководитель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов, член регионального политического совета Анатолий Бирюзов.

Спортивные соревнования проходили по программе реализации партийного проекта «Детский спорт». Абсолютным чемпионам области стал Жора Хлхатян с результатом 320 килограмм.

Кроме того, 16 марта во дворце спорта «Воейков» прошли соревнования по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в рамках партийного проекта «Детский спорт».