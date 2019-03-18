Нюра хочет домой. Пензенцев просят помочь медведице попасть в Минск

«Обращаемся ко всем неравнодушным жителям Пензы и области, которые следили за судьбой бурой медведицы Нюры. Ее согласился принять зоопарк города Минска для формирования пары с содержащимся там самцом Тристаном. Но документы на вывоз животного из России были получены в феврале, а зимой, особенно такой снежной как в этом году, перевозка животного всегда затруднена.

Отправить Нюру в Минск можно сейчас, с наступлением теплой погоды. Но, чтобы оплатить перевозку животного, требуются немалые затраты. Для одного зоопарка это будет непосильным бременем.

Поэтому пензенский зоопарк примет любую реальную помощь — предоставление транспорта, топлива для него, а также денежные пожертвования для оплаты перевозки животного», — написали сотрудники зоопарка на странице в Facebook.

О том, как помочь Нюре, можно узнать по телефону 99−08−44.

Напомним, цирковая медведица Нюра жила на заднем дворе частного дома, ее воспитывала пензячка. Когда животное подросло, женщина попросила сотрудников зоопарка помочь ей, так как самой стало тяжело содержать взрослого медведя. Сотрудники зоопарка забрали Нюру к себе и готовились к ее транспортировке в Минск.

Там пушистую циркачку ждет самец Тристан. Для пары медведей уже построили новый вольер. В нем есть две берлоги, зона для прогулок, песочница и бассейн. Ранее сообщалось, что на пару возлагают большие надежды, возможно, в минском зоопарке появится молодое поколение медвежат.