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В Пензе завершился хореографический фестиваль «Перекресток надежд» (видео)

18 марта в 20:01 230 просмотров
«Перекресток надежд». Он собрал 40 коллективов со всего региона, всего около 1000 участников. На сцене Центра хореографического искусства показывали не просто танцевальные номера, а театральные постановки на тему «Вокруг света с приключениями».

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В Пензе прошел фестиваль хореографического мастерства «Перекресток надежд». Он собрал 40 коллективов со всего региона, всего около 1000 участников. На сцене Центра хореографического искусства показывали не просто танцевальные номера, а театральные постановки на тему «Вокруг света с приключениями».

Участники хореографического фестиваля «Перекресток надежд» представили танцы на тему «Этнография». Коллектив из Иссы привез постановку «Сурские мордовочки» (0+).

«Когда ставлю номер, всегда рассчитываю на то, что он понравится зрителям и коллегам. Сегодня исполнили веселую и задорную постановку», — сказала руководитель коллектива Sun dance Елена Денисова.

Фестиваль стал 16 по счету, его темы постановок ежегодно меняются. Для артистов, представивших классические, бальные, современные и эстрадные танцы, организаторы дали творческое задание — участники конкурса представили сюжетный танец и вернисаж, а так же подготовили постановку на музыку Дмитрия Шостаковича.

«Большое внимание обращаем на мастерство балетмейстеров, как они справились с поставленной задачей. Темы интересные, но сложные», — рассказала член жюри фестиваля Лариса Алексеева.

За день на суд жюри коллективы представили порядка 120 постановок. Имена победителей в различных номинациях объявят 21 апреля на гала-концерте (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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