Утренний дрифт. В Заречном военная машина влетела во внедорожник

В городе Заречном Пензенской области произошла авария. Очевидец в Сети опубликовал видеозапись с места происшествия.

Пользователь поделился роликом под названием «Утренний дрифт не удался» в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел утром 18 марта.

На кадрах видно, как военный автомобиль пытается проскочить перед Chevrolet Niva и повернуть налево. Но его заносит, и грузовик врезается в бок внедорожнику. В результате столкновения у иномарки сильно помялись двери с левой стороны.

Пользователи в комментариях отметили, что водителям не стоит рисковать и торопиться, так как из-за погоды на проезжей части очень скользко.

Официальной информации о случившемся нет.