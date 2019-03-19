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В Пензенском госуниверситете началась «Студенческая весна-2019» (видео)

19 марта в 19:46 150 просмотров

В ПГУ пришла весна. Самая настоящая — студенческая. Почти месяц университетские факультеты будут бороться за звание самого дружного и талантливого. Свои оригинальные постановки они представят на главной сцене вуза.

Первыми в 2019 году выступили студенты факультета машиностроения и транспорта. В основу их постановки лег извечный конфликт отцов и детей. Ничего нового, если не считать, что все события разворачиваются в цыганской семье.

«Играю роль Радмилы, это дочь главного героя, барона. Она цыганка, причем современная, которая не ценит традиции и семейную историю. Выступает за феминизм, свободу слова и выбора», — рассказала студентка третьего курса ФМТ Дарья Ежкова.

Чтобы получить максимальные оценки, каждый факультет должен постараться удивить жюри и зрителей. Помимо обязательных направлений: театрального, музыкального и танцевального, студенты включают в выступление и другие жанры, а иногда и приглашают известных людей. В постановке факультета машиностроения и транспорта особую роль отвели для певицы Аллы Тарховой. На сцене она предстала в образе ясновидящей.

В 2019 году в конкурсе появились нововведения. Отныне каждый член жюри оценивает исключительно свое профильное направление.

«Те, кто отвечает за сценарную студию, судят только сценографию, те, кто за вокал, судят только его. Они объявляют баллы после небольшого обсуждения, но также есть и дополнительные очки. В 2019 году за общие впечатления добавляются еще два балла», — пояснил директор центра студенческих общественных объединений ПГУ Сергей Анисимов.

Чтобы сохранить интригу до самого финала конкурса, дополнительные баллы огласят лишь на гала-концерте. Лучшие номера войдут в программу областной студенческой весны, сообщает телеканал «Экспресс».


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