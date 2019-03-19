Спасатели показали технику, которая спасет пензенцев в половодье (видео)

В Пензе на площадке возле спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» состоялся смотр спецтехники, которая стоит на вооружении пензенских спасателей. Его провели в рамках подготовки к предстоящему весеннему половодью.

На смотре техники подразделений МЧС представили беспилотник, но скорее для красоты. Воздушная система для мониторинга параметров химической, радиационной и пожарно-взрывоопасной обстановки в бою, к счастью, не была еще ни разу. Таких в России на сегодняшний день всего две. Одна из них поступила в распоряжение пензенских спасателей несколько месяцев назад.

«В случае ЧП, где перевозятся опасные грузы и может быть выброс химических веществ, данный аппарат фиксирует аварию, а также способен построить карту распространениях химикатов», — объяснил старший инструктор химико-радиационной разведки специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Пензенской области Максим Путютин.

Алюминиевая лодка «Мастер» уже хорошо зарекомендовала себя во время прошлого весеннего паводка в Сердобске. В 2019 году она уже тоже готова выйти в рейс. Правда, в каком именно районе Пензенской области будет работать, пока не решено. На вооружении специалистов этот агрегат находится около пяти лет. И в случае, когда необходимо спасти людей, попавших в зону подтопления, или сплавиться по внутренним водоемам, лучшего помощника не найти. Плоское дно лодки позволяет использовать ее на мелководье. Она не сядет на мель даже на глубине в полметра.

«Несмотря на то, что ее длина составляет пять с половиной метров, она достаточно маневренная, на двигателе стоит гидроподъем», — рассказал спасатель пензенского пожарно-спасательного центра Роман Сергеев.

На вооружении специалистов — около 20 различных плавательных средств. Их часто приходится задействовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в районах области.

В 2019-м в период половодья подтопление грозит 54 населенным пунктам в 18 муниципальных образованиях. В зоне риска — опять же Сердобский район наряду с Нижнеломовским и Каменским. Там организовали местные группировки быстрого реагирования, сообщает телеканал «Экспресс».