Пензенские студенты увидели работу «Дамате» изнутри

Участниками экскурсии стали призеры образовательного проекта «Новое поколение «Дамате», а также студенты четвертого и пятого курса профильных факультетов Пензенского государственного университета и Пензенского государственного аграрного университета, заинтересованные в карьере на подразделениях холдинга.



Им показали птицеперерабатывающий и комбикормовый заводы в Нижнеломовском районе, ознакомили с производственными процессами, также ребята смогли задать вопросы руководителям предприятий. Такие мероприятия помогают студентам получить бесценный опыт, понять, какие навыки необходимы для аграрных специалистов будущего.



Для преподавателей же сотрудники «Дамате» организовали презентацию работы ФГИС «Меркурий», внедренной для электронного ветеринарного освидетельствования животных. Педагоги отметили, что благодаря экскурсиям они знакомятся с новыми стандартами и технологиями работы агропромышленного комплекса, расширяют свой кругозор, поэтому могут лучше готовить студентов.



Подобные мероприятия компания «Дамате» проводит регулярно. В рамках собственного образовательного проекта специалисты холдинга регулярно встречаются не только со студентами вузов, но и со школьниками, учащимися техникумов. Менеджмент компании заинтересован в привлечении кадров.