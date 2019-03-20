Пензенский «Дизель» провел встречу с болельщиками (видео)

Пензенские хоккеисты подвели итоги завершившегося сезона Высшей хоккейной лиги вместе с людьми, которые поддерживали их с трибун. Игроки и руководство «Дизеля» провели встречу с болельщиками клуба. Пообщаться с командой пришли около 50 человек.

Они были с командой весь сезон, радовались взлетам и переживали падения. Теперь у болельщиков пензенского «Дизеля» появилась возможность задать вопросы, которых накопилось немало, напрямую тренерам и игрокам клуба. Разговор получился откровенным. Начали, конечно, с самого важного, — что не получилось в прошедшем сезоне, и почему команда вновь осталась за пределами зоны плей-офф.

«Проведя анализ предсезонных матчей, сделали вывод, что нам нужно усиление в атаке и обороне, но не получилось. Каждая схватка была только на победу. Чтобы создать конкуренцию, играли разными составами, чередовали ребят», — рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Исполнительный директор «желто-синих» Владимир Романов отметил, что, несмотря на небольшой по меркам лиги бюджет, «Дизель» прошел этот сезон стабильно. В преддверии следующего чемпионата ВХЛ клуб постарается сохранить костяк команды. Кроме того, болельщики хотели узнать, почему в этом сезоне «Дизель» остался без партнера в Континентальной хоккейной лиге. Им могла стать череповецкая «Северсталь», однако руководство клуба не устроил предложенный вариант контракта.

«Все было окутано тайной. Мы до сих пор считаем правильным решение по «Северстали». Она сейчас никак не помогла команде из Ижевска», — сказал Владимир Романов.

Невзирая на все претензии по итогам этого сезона, болельщики «Дизеля» считают, что команду нельзя упрекнуть в недостаточной самоотдаче. Они пожелали, чтобы в следующем сезоне к этому добавился еще и результат, сообщает телеканал «Экспресс».