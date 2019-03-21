Шесть лет тюрьмы. Стасенков проклял пензенского судью после вынесения приговора

Как с места событий сообщила редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, оглашение приговора заняло 1 час 25 минут Владимир Стасенков слушал приговор с закрытыми глазами, создавалось ощущение, что он нервничает.

Его признали виновным и назначили реальное лишение свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, также ему предстоит оплатить штраф 500 тысяч рублей и судебные издержки. Кроме того, Владимир Стасенков не сможет занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах на три года.

Напомним, гособвинение просило для него шесть лет колонии, сам экс-судья настаивал на оправдательном приговоре.

По словам пензенского судьи Вячеслава Сударикова, виновность Владимира Стасенкова доказана. Процессуальных нарушений суд не обнаружил.

«Вина Стасенкова доказана, он совершил покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере», — сообщил Вячеслав Судариков.

Преступление, отметил судья, относится к категории тяжких, однако до конца не было доведено по независящим от подсудимого обстоятельствам. В качестве смягчающего обстоятельства Вячеслав Судариков отметил наличие у Владимира Стасенкова малолетнего ребенка, отягчающих обстоятельств не обнаружено.

После оглашения приговора бывший саратовский судья обратился к пензенскому со словами: «Будь ты проклят». Владимира Стасенкова взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован.