Ректором ПГУ вновь стал Александр Гуляков

Как сообщили в пресс-службе университета, на должность ректора претендовали трое: действующий ректор вуза Александр Гуляков, начальник Управления стратегического развития и системы качества Виталий Плоткин и директор Политехнического института Геннадий Козлов. Однако последний снял свою кандидатуру.
Большинство голосов — 222 — отдали за Александра Гулякова. Его оппонента Виталия Плоткина поддержали 24 человека.
«Я считаю, что на сегодняшний день главная задача — создать современный цифровой университет, центр науки, образования, культуры и спорта. Мы должны максимально повысить вклад университета в развитие региона», — отметил Александр Гуляков.
Следующие выборы ректора пройдут через пять лет.
Напомним, Александр Гуляков впервые был избран ректором ПГУ в 2013 году.