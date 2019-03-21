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Ректором ПГУ вновь стал Александр Гуляков

21 марта в 15:00 288 просмотров

В Пензенском государственном университете 21 марта выбрали нового ректора. По результатам голосования победителем стал Александр Гуляков.

Как сообщили в пресс-службе университета, на должность ректора претендовали трое: действующий ректор вуза Александр Гуляков, начальник Управления стратегического развития и системы качества Виталий Плоткин и директор Политехнического института Геннадий Козлов. Однако последний снял свою кандидатуру.

Большинство голосов — 222 — отдали за Александра Гулякова. Его оппонента Виталия Плоткина поддержали 24 человека.

«Я считаю, что на сегодняшний день главная задача — создать современный цифровой университет, центр науки, образования, культуры и спорта. Мы должны максимально повысить вклад университета в развитие региона», — отметил Александр Гуляков.

Следующие выборы ректора пройдут через пять лет.

Напомним, Александр Гуляков впервые был избран ректором ПГУ в 2013 году.


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