Выплаты по ОСАГО вырастут в четыре раза

С 1 января 2020 года выплаты по ОСАГО могут увеличить до 2 миллионов рублей, сообщает «Парламентская газета». Речь идет о возмещении ущерба в случае ДТП со смертельным исходом.

Сейчас на выплату до 2 млн руб. родственники могут рассчитывать при смерти пассажира на общественном транспорте. Если человек погибает в аварии на личном автомобиле, его близким выплатят не более 500 тыс. руб.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«С точки зрения здравого смысла, это верный шаг, все нужно приводить к единому знаменателю», — сказал депутат «Парламентской газете».

По его словам, сейчас средняя стоимость возмещения ущерба по ОСАГО очень мала — в пределах 70 тысяч рублей.