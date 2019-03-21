Пензенским студентам презентовали «ПолитСтартап»

Презентацию провели координатор проекта «ПолитСтартап» Дмитрий Баклашов и член организационного комитета «ПолитСтартап», депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Яна Куприна. Они рассказали студентам о возможностях, которые предоставляет участникам проект, о процедуре предварительного голосования и призвали студентов стать его частью.

«Для ребят создана специальная образовательная программа. Каждый из участников получит помощь опытных наставников, экспертов, политтехнологов, которые помогут им принять участие в выборах — стать кандидатами, организовать свои избирательные кампании и побороться за депутатский мандат. Прием заявок продолжится до 30 апреля, поэтому шанс присоединиться к проекту у молодых жителей Пензенской области еще есть», — отметил Дмитрий Баклашов.

По его словам, «ПолитСтартап» — это реальный шанс проявить себя, попробовать свои силы в политике.

«Я уверена, что этот проект в Пензенской области будет максимально эффективным. Самое главное — мы дали ребятам понять, что они приобретают, участвуя в «ПолитСтартапе». Это полезные знания и серьезные практические навыки», — сказала Яна Куприна.