В Пензе прошла «горячая линия» с руководителем областного ПФР (видео)

Традиционно во время «горячих линий» по телефону Михаил Буданов старается сам общаться с людьми. Звонят жители и областного центра, и районов. Спектр тем довольно широкий. Но самый частый вопрос — как увеличить получаемую пенсию.

Михаил Буданов подробно и когда необходимо не один раз объяснял, кто, когда и на какую прибавку может рассчитывать в 2019 году. С января 400 тысяч пенсионеров Пензенской области уже получают примерно на 800 рублей больше. С февраля на 4,3% также были увеличены ежемесячные денежные выплаты. С апреля на 2% вырастут социальные пенсии.

Вопросы, которые напрямую не касаются пенсионной темы, все равно были взяты на карандаш, чтобы обращение имело результат.

«На что не можем сразу ответить, берем на контроль, пересылаем вопросы, которые не в нашей компетенции, в соответствующие организации, чтобы гражданин получил ответ. Звонок в любом случае не остается без внимания», — рассказал Михаил Буданов.

До обеда «горячей линией» воспользовалось более 70 человек. Такой формат разговора в Пенсионном фонде практикуется дважды в год. Кто не успел дозвониться, может задать свой вопрос в рабочем порядке. Ежедневно специалисты клиентской службы ведомства принимают около 1000 граждан, сообщает телеканал «Экспресс».