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«Причал ротозеев и лихачей». На перекрестке в Терновке произошло ДТП

22 марта в 15:52 272 просмотра
, которая запечатлела момент очередной аварии на перекрестке улиц Петровской и Терновского.

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22 марта в соцсетях появилась видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент очередной аварии на перекрестке улиц Петровской и Терновского.

Видео разместили в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль поворачивал направо, на светофоре горела мигающая зеленая стрелка, которая разрешала маневр. В этот момент дорогу стали переходить люди, но не по пешеходному переходу, а по диагонали, очутившись прямо перед машиной. Водитель резко затормозил, сзади ехало еще одно авто, произошел удар.

«Причал выскочек, ротозеев и лихачей», — так подписал автор поста ролик.

Этими словам не впервые называют данный перекресток пользователи, так как часто там происходят ДТП именно из-за невнимательности как водителей, так и пешеходов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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