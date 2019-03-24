Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
Дорога как после бомбежки. Пензячка пожаловалась на гигантские ямы в Заре
Белозерцев: Нужно производить щебень более высокой марки
Пензенским волонтерам подбросили бельчат
Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву
На ремонт иссинского лицея выделят более 4 млн руб
Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей Иссинского района
Виктор Кувайцев: Не надо ждать, когда мусор поплывет
Пензенские школьники побывали в историческом здании областного ЗакСобра
Две жительницы Лунино лишили своих маленьких детей алиментов
В Пензе отремонтируют дорогу на улице Байдукова

Виктор Кувайцев: Талантливых детей надо поддерживать

23 марта в 17:59 330 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил предоставлять льготы при оплате занятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования детям из малообеспеченных семей.

«Каждый год мы закладываем в городской бюджет средства на дополнительное образование детей. При этом некоторые направления остаются платными. Мы знаем, что у нас в городе много одаренных детей, которые хотели бы заниматься и развивать свои способности, но их родители не имеют для этого финансовой возможности. Их надо поддерживать дополнительно», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он поручил заместителю главы администрации города Владимиру Попкову рассмотреть возможные механизмы для снижения стоимости обучения в детских школах искусств либо проведения занятий на бесплатной основе для одаренных учащихся, сообщает пресс-служба мэрии.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...