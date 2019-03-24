Виктор Кувайцев: Талантливых детей надо поддерживать

«Каждый год мы закладываем в городской бюджет средства на дополнительное образование детей. При этом некоторые направления остаются платными. Мы знаем, что у нас в городе много одаренных детей, которые хотели бы заниматься и развивать свои способности, но их родители не имеют для этого финансовой возможности. Их надо поддерживать дополнительно», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он поручил заместителю главы администрации города Владимиру Попкову рассмотреть возможные механизмы для снижения стоимости обучения в детских школах искусств либо проведения занятий на бесплатной основе для одаренных учащихся, сообщает пресс-служба мэрии.