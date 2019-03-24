Мэр поручил привести в порядок защитные ограждения у дорог

Мэр Пензы Виктор Кувайцев во время объезда города 24 марта сделал ряд поручений по благоустройству города, среди них — привестив порядок защитные ограждения у дорог.

На ряде улиц они проржавели, также на некоторых конструкциях есть вмятины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Следует провести ревизию объектов. Элементы, установленные пять назад и не подлежащие восстановлению, надо заменить, а крепкие — почистить и покрасить», — сказал глава администрации.

Особое внимание он обратил на состояние экранов на проспекте Строителей.

«При необходимости надо заменить металлическую основу и поликарбонатные листы. Нужно посмотреть, может на данный момент есть более современные материалы», — уточнил он.