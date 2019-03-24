Мэр поручил привести в порядок защитные ограждения у дорог

На ряде улиц они проржавели, также на некоторых конструкциях есть вмятины, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Следует провести ревизию объектов. Элементы, установленные пять назад и не подлежащие восстановлению, надо заменить, а крепкие — почистить и покрасить», — сказал глава администрации.
Особое внимание он обратил на состояние экранов на проспекте Строителей.
«При необходимости надо заменить металлическую основу и поликарбонатные листы. Нужно посмотреть, может на данный момент есть более современные материалы», — уточнил он.