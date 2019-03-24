Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Достройкой дома «Солнечного города» заинтересовался инвестор
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе под новый детсад на ул. Макаренко готовят коммуникации
В Пензенской области готова программа переселения из ветхого жилья
В Пензе волонтеры рассказали о самой милой собаке
Виктор Кувайцев: Талантливых детей надо поддерживать
Дорога как после бомбежки. Пензячка пожаловалась на гигантские ямы в Заре
Белозерцев: Нужно производить щебень более высокой марки
Пензенским волонтерам подбросили бельчат
Губернатор подарил иссинским школьникам поездку в Москву
На ремонт иссинского лицея выделят более 4 млн руб
Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей Иссинского района

Мэр поручил привести в порядок защитные ограждения у дорог

24 марта в 11:05 248 просмотров
, среди них — привестив порядок защитные ограждения у дорог.

" data-title="Мэр поручил привести в порядок защитные ограждения у дорог — Пенза-пресс, рунет за день">

Мэр Пензы Виктор Кувайцев во время объезда города 24 марта сделал ряд поручений по благоустройству города, среди них — привестив порядок защитные ограждения у дорог.

На ряде улиц они проржавели, также на некоторых конструкциях есть вмятины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Следует провести ревизию объектов. Элементы, установленные пять назад и не подлежащие восстановлению, надо заменить, а крепкие — почистить и покрасить», — сказал глава администрации.

Особое внимание он обратил на состояние экранов на проспекте Строителей.

«При необходимости надо заменить металлическую основу и поликарбонатные листы. Нужно посмотреть, может на данный момент есть более современные материалы», — уточнил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_privesti_v_poryadok_barernye_ograzhdeniya_i_zashchitnye_ekrany/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...