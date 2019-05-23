Что говорит СКР о задержании Владимира Стрючкова

В Пензе в ряде региональных СМИ и пабликах вновь появилась информация о Владимире Стрючкове. Якобы экс-министр здравоохранения задержан и в отношении него ведутся следственные действия.

СМИ указывают, что речь может идти о том неприятном личном инциденте, который муссировался в пабликах в начале мая. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Официальный представитель регионального управления СКР Татьяна Махницкая сообщила, что информацию ведомство не комментирует, не подтвердив и не опровергнув распространяемую в средствах массовой информации информацию.

Напомним, ранее прокуратура заявила о выявленных нарушениях в декларации Владимира Стрючкова и руководителей ряда медицинских организаций. Заявление об увольнении он написал в конце апреля.