«Как не сыграть в стол». 11 советов по самопродвижению музыкантов
Jazz May-2019 в Пензе
Онлайн-брифинг по мерам поддержки семей с детьми
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
Пензенец избил отца до смерти за тлеющее кресло
Пензенский педофил убил бывшего сокамерника
Пензенец получил срок за убийство косули
Лжеэкстрасенсы запугали кузнечанку порчей и выманили больше миллиона
Кузнечанин прикарманил деньги от продажи чужого телефона
Три пензенца ответят за организацию подпольного казино
Из-за пьяного мужчины машина камешкирца упала в овраг
Бутылкой по голове. Никольская пенсионерка нарвалась на пьяного соседа
Знакомство с девицей для пензенца обернулось разочарованием
Тяжелая травма. Пензенец получил кирпичом по голове от незнакомца

Что говорит СКР о задержании Владимира Стрючкова

23 мая в 18:22 2046 просмотров

В Пензе в ряде региональных СМИ и пабликах вновь появилась информация о Владимире Стрючкове. Якобы экс-министр здравоохранения задержан и в отношении него ведутся следственные действия.

СМИ указывают, что речь может идти о том неприятном личном инциденте, который муссировался в пабликах в начале мая. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Официальный представитель регионального управления СКР Татьяна Махницкая сообщила, что информацию ведомство не комментирует, не подтвердив и не опровергнув распространяемую в средствах массовой информации информацию.

Напомним, ранее прокуратура заявила о выявленных нарушениях в декларации Владимира Стрючкова и руководителей ряда медицинских организаций. Заявление об увольнении он написал в конце апреля.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...