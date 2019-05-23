СКР сделал официальное заявление по делу об изнасиловании

В управлении отмечают, что делом занимается отдел по расследованию особо важных дел. Подозреваемому вменяют изнасилование и применение «насильственных действий сексуального характера».
По данным следствия, инцидент произошел днем 30 апреля. Жертвой стала 27-леняя знакомая. Совершая насилие, мужчина был пьян.
«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в управлении.
Напомним, ранее в пензенских СМИ и пабликах муссировалась информация о неприятном личном инциденте экс-министра здравоохранения Владимира Стрючкова. Однако связывать обозначенное выше дело с данной информацией нельзя, потому что СКР не раскрывает данные о личности подозреваемого.