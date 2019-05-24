Горожан шокировал Генплан. Пензенцы пытаются отстоять зеленые зоны (видео)

24 мая в Пензе прошли финальные публичные слушания нового проекта Генплана города. Правом внести предложения по корректировке документа воспользовалось несколько десятков жителей, порой дискуссия становилась довольно жаркой.

На вопросы пензенцев отвечали главный архитектор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Анастасия Немчинова из Санкт-Петербурга и начальник пензенского управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева.

Житель города Сергей поинтересовался, какая судьба ждет детскую железную дорогу согласно новому проекту Генплана, который предусматривает многоэтажную застройку района. По словам Нины Кутыревой, сейчас разрабатывается проект ее комплексной реконструкции со строительством кванториума — школы для детей, которые будут учиться водить поезда.

Жители Дегтярного затона прислали видеоролик, в котором изложили свою проблему.

«Близость соснового и березового леса, старицы Суры и множества небольших прудов делали этот район по-домашнему тихим, с удивительно свежим воздухом. В середине 2010-х годов началась активная застройка многоэтажками района ГПЗ-24, она пошла гигантскими темпами. За несколько лет выросли десятки огромных домов, началась вырубка березового леса. Население стало расти в геометрической прогрессии. Огромные пробки на дорогах в часы пик, а застройка продолжается», — отмечают пензенцы.

Они попросили скорректировать проект Генплана так, чтобы участки были переведены в зону рекреации — это предотвратило бы вырубку леса и запретило строительство там многоэтажек.

«Этажность мы бы с удовольствием уменьшили, но не можем сделать этого юридически. Все, что мы можем, — отобразить этот момент в документе территориального планирования и правилах землепользования и застройки. Как проектировщики мы не можем убрать эти участки, у нас нет таких полномочий», — отметила Анастасия Немчинова.

Нина Кутырева уклончиво ответила, что предложение будет учтено, а все возможное для решения проблемы — сделано.

Председатель уличного комитета микрорайона Барковка пожаловалась на то, что, согласно новому проекту Генплана, зону, где растет сосновый лес, отдали садоводческим товариществам.

«Где-то стараются парки сделать, а у нас — наоборот, срубить деревья и застроить все дачами. СНТ «Искра», «Мелодия» уже очень много вырубили деревьев. И вы в новом Генплане весь лес отдали им. Как вообще так произошло, что у них площадь увеличилась?» — недоумевает женщина.

Начальник городского управления градостроительства отметила, что ответить на этот вопрос авторы проекта, увы, не смогут.

«Авторы брали информацию из кадастрового учета, она есть в едином госреестре, иными сведениями разработчики не располагают», — пояснила она.

«Прошу внести в протокол, что я — против принятия данного Генплана по Барковке. Прошу выдать копию протокола, чтобы я могла обратиться в Москву», — пригрозила жительница Барковки.

Представитель жителей Ленинского лесхоза Геннадий Баранов попросил перенести объездную дорогу от Арбеково до аэропорта дальше от микрорайона.

«По новому проекту дорога проходит мимо индивидуальных жилых домов, вблизи единственного источника водоснабжения поселка. То есть 400 человек останутся без воды. Это каптажный колодец, который находится на поверхности земли, другого водоснабжения там нет, канализование по проекту не предусмотрено. Есть ли возможность перенести эту дорогу в другое место?» — спросил он.

Анастасия Немчинова возразила, отметив, что канализование территории предусмотрено в проекте Генплана. Кроме того, подчеркнула она, расположение трасс в нем указано ориентировочно, то есть по факту дорога может проходить на расстоянии в 5−8 км от лесхоза.

Пензячка Елена Калинина, проживающая в частном доме рядом с Юбилейной площадью, от имени собственников индивидуальных жилых строений спросила, какие права они имеют с учетом того, что территорию без их согласия перевели в зону специализированной общественной застройки.

«Это вопрос не к Генплану. Причина специализированной застройки — размещение объекта регионального значения. Как будет дальше это реализовываться, как будут участки выкупаться, из каких средств — это уже не к нам вопрос», — сообщила главный архитектор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

«Мы живем здесь всю жизнь и не виноваты, что у вас эта зона из одной превращается в другую. Мы испытали определенный стресс уже когда расселяли зону для строительства ККЗ и филармонии. Мы достроили все так, как нам надо. Просим остаться здесь без всяких кукольных театров. Пусть эта зона станет музеем, расселяйте другие районы, а тут пусть останется маленький городок частных домов, чтобы люди помнили, что когда-то было такое жилье», — предложила жительница города.

Нина Кутырева заверила, что эта идея будет занесена в протокол публичного слушания и ее обсудят, но обнадеживать пензячку не стала.

«К сожалению или счастью, каждый город — как живой организм. Что-то сносят, что-то строят — это неизбежно. И когда приходит время, что-то действительно приходится расселять, сносить и строить новые объекты. Каждый город имеет право на развитие, и социальные объекты нужны. Безусловно, все взвешивается, оценивается и считается. Все будет обсуждаться. Если территория будет изыматься на основании действующего законодательства, предусмотрены определенные процедуры. Мы вас услышали», — сказала начальник управления.

Напомним, 24 мая — последний день, когда можно вносить предложения по корректировке нового проекта Генплана. В период с 20 по 23 мая слушания провели во всех районных администрациях города. Подробнее о проекте можно почитать здесь.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».