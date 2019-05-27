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В Пензенской области проверили состояние воды в зонах отдыха

27 мая в 11:16 292 просмотра

В Пензенской области специалисты проверили качество воды в реках и состояние зон отдыха перед началом купального сезона.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, планируется, что на территории области будет функционировать 21 зона отдыха. В настоящее время на всех объектах ведутся подготовительные работы. Специалисты очищают дно водоемов, завозят песок, исследуют воду, оборудуют пляжи и т. д.

Сотрудники ведомства взяли пробы воды. В результате проверки выяснилось, что все водоемы, которые находятся в Пенза, Городищенском, Лопатинском и Никольском районах не соответствуют гигиеническим нормативам.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время зоны отдыха не оборудованы надлежащим образом: не завезен новый песок, не установлены контейнеры, не очищены туалеты, не покрашены грибки, а территории не приведены в нормативное санитарное состояние.

Всем лицам, ответственным за состояние зон отдыха, направили предписания. В ведомстве также уточнили, что сотрудники управления будут на протяжении всего купального сезона контролировать состояние воды, качество песка, содержание территорий и вывоз мусора.

Все зоны отдыха должны быть приведены в нормативное состояние к 1 июня. Как дело обстоит сейчас, выяснила журналист ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова. Она побывала в восьми местах отдыха у водоемов, находящихся в черте города, и составила свой рейтинг.


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