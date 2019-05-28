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Известный пензенский врач прокомментировал ситуацию на областной станции скорой помощи

28 мая в 10:49 302 просмотра
, член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» Михаил Краснов сообщил ИА «Пенза-Пресс» о том, что задержек в госпитализации, связанной с транспортировкой пациентов по скорой медицинской помощи, нет.

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Руководитель регионального сосудистого центра областной клинической больницы имени Бурденко, член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» Михаил Краснов сообщил ИА «Пенза-Пресс» о том, что задержек в госпитализации, связанной с транспортировкой пациентов по скорой медицинской помощи, нет.

«Если мы говорим о ситуации, которая, по сообщения СМИ, развернулась в стенах областной станции скорой медицинской помощи, то на работу экстренных служб нашего региона и нашей больницы это не повлияло. Больница Бурденко, куда поступают пациенты по скорой, работает в стандартном режиме, задержек в госпитализации, связанной с транспортировкой пациентов по скорой не было. На себе мы не почувствовали никаких проблем», — сказал Михаил Краснов.

Он также добавил, что «нормативная база не позволяет организовывать забастовки в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения».

«Лечебные учреждения как раз входят число подобных, поскольку проведение забастовок может создать угрозу безопасности жизни и здоровью наших граждан», — заключил нейрохирург.

Напомним, ранее свое мнение по объявленной частью сотрудников станции скорой медпомощи «итальянской забастовки», предполагающей работу строго по регламенту, озвучил известный врач, заместитель председателя областного Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев. Он отметил, что забастовки в медучреждениях неприемлемы.


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