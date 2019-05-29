Воронков призвал неравнодушных пензенцев патрулировать зоны отдыха

На брифинге ИА «Пенза-Пресс» 29 мая министр образования Пензенской области Александр Воронков выступил с обращением к жителям региона. Он призвал сделать все, чтобы не допустить трагедий в летние каникулы.

«С началом каникул уже произошло несколько трагедий с детьми, в Бессоновском районе утонул ребенок. Это был не официальный пляж, но видно, что это место, которое жители используют для купания и отдыха. Двое детей поехали туда, один из них не умел плавать, но прыгнул в воду — и случилась трагедия. Я призываю организовать патрулирование мест отдыха общественниками, теми, кто неравнодушен. Чтобы они прогуливались по несанкционированным местам купания и в случае обнаружения ребенка без присмотра, сообщали об этом в МЧС, администрацию», — сказал Александр Воронков и подчеркнул ценность каждой спасенной жизни.

Также министр призвал водителей быть внимательнее на дорогах, а родителей дома не оставлять детей у открытых окон, даже если там установлены москитные сетки.

«Сетки вызывают у ребенка ложное чувство безопасности. Не думайте, что трагедия не может случиться с вами, лучше защититься, чтобы потом не страдать», — добавил он.

По словам Александра Воронкова, школа сделала все, чтобы разъяснить родителям и детям правила безопасного поведения в лесу, на водоемах в общественных местах.

«У нас проведены классные часы, различные интерактивные мероприятия, дети рисунки создавали на эту тему. Но ребенок есть ребенок, у него преобладают эмоции над рассудительностью, поэтому я призываю взрослых быть ответственными за всех детей», — отметил министр.

С полной версией онлайн-брифинга (0+), посвященного вопросам развития системы образования, строительству школ и детсадов, можно ознакомиться здесь.