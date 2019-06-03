В Пензе зафиксирован резкий скачок цен на овощи. Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать цены на социально важные продовольственные товары. В конце каждого месяца журналисты сравнивают показатели и фиксируют изменения в рублях и процентах.

Цены практически на все товары, которые информагентство включило в список, за исключением двух позиций, продолжили меняться. Аналогичная тенденция отмечалась в апреле, марте и феврале. Мы ежемесячно анализируем стоимость ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке. В таблице ниже указана средняя цена каждого товара.

В мае цены снизились на некоторые виды овощей (помидоры, огурцы, капусту и чеснок), молоко, подсолнечное масло, свинину, сахар, соль, яйца, макароны и ряд круп (рис длиннозерный, горох, геркулес, гречка). Также в этом месяце подорожали картофель, морковь, свекла, лук, сливочное масло, говядина, мука, пшено, батон, шампиньоны и сыр. Прежними остались цены лишь на куриное бедро и хлеб «Пеклеванный».

Значительнее всего выросла стоимость лука (+29,46%), свеклы (+22,79%) и картофеля (+20,76%). Подешевели больше всего огурцы (-41,2%), помидоры (-37,43%), капуста (-30,08%) и яйца (-25,32%).

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д. ), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому.

Информагентство обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Напомним, 1 января 2019 году вступил в силу закон о повышении НДС, принятый Госдумой, процент увеличился с 18 до 20-ти. Информагентство продолжит вести мониторинг цен.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что у Пензенской области сохраняются позиции по наличию самых низких цен на ряд продуктов в Поволжье.