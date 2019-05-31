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В Минтруде заявили, что праздников в России меньше не станет

31 мая в 17:50 54 просмотра
, сколько и в 2019-м. С таким разъяснением выступил Минтруд после распространения в СМИ информации о сокращении новогодних каникул.

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В 2020 году россиян ждет ровно столько же праздничных и рабочих дней, сколько и в 2019-м. С таким разъяснением выступил Минтруд после распространения в СМИ информации о сокращении новогодних каникул.

Как сообщают «Вести», в пресс-службе ведомства подчеркнули, что разговоры о меньшей продолжительности зимних каникул — некорректны. Также сотрудники министерства отметили, что при совпадении праздничного и выходного дней первый не сгорает, а переносится на рабочий. Соответственно, был предложен такой механизм переноса в 2020 году: поскольку 4 и 5 января придутся на субботу и воскресенье, то выходные будут перенесены на 4 и 5 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2020 году россияне будут отдыхать по следующему графику: с 1 по 8 января — на Новый год, с 22 по 24 февраля — на День защитника Отечества, на 8 Марта — с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, включая День весны и труда и 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне, с 12 по 14 июня — на День России и 4 ноября — в День народного единства.


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