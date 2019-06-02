Смертельный перекресток. Пензенцы в Сети обсуждают страшное ДТП в центре города

Накануне вечером на пересечении улиц Суворова и Кулакова в Пензе произошло страшное ДТП с участием нескольких транспортных средств. Пока официальной информации от ГИБДД о случившемся нет, пензенцы в Сети обсуждают возможные причины смертельной аварии.

По информации, присланной в редакцию очевидцем, примерно в 20.40 столкнулись три авто. Точное количество участников ДТП в настоящее время неизвестно. Судя по снимкам, от удара иномарка Geely врезалась в ограждение и заехала на тротуар. Она сильно деформировалась от столкновения.

Есть также неофициальные сведения о том, что в китайском авто якобы застряла женщина, которую доставали сотрудники МЧС. Среди других пострадавших — мужчина и ребенок. Точной информации о количестве пострадавших и наличии погибших нет. Известно, что на месте работало несколько бригад скорой помощи.

Также в Сети появилось видео момента ДТП, посмотреть его можно здесь.

Пензенцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте» в комментариях под постом об аварии активно спорят о возможных причинах, которые привели к страшным последствиям.

«Судя по видео, Saab [иномарка, которая, судя по кадрам, была одним из участников аварии], скорее всего, ехал на мигающий «желтый», за ним проехала еще одна машина, а остальные остановились», — предположил подписчик Руслан.

«По видео, я как поняла, он надавил на газ, проскочить хотел… Жалко очень, молодая семья. Такая боль на душе — до конца жизни, это не забудется никогда», — написала Анжелика.

«На этом перекрестке надо: 1) добавить секунд пять задержки включения «зеленого» после включения «красного» на пересекаемой дороге. Перекресток большой. Не успевают уехать даже те, кто на «зеленый» въехал; 2) сделать нормальную разметку; 3) поставить камеры и штрафовать тех, кто на «красный» едет. А таких на каждой фазе светофора, минимум, трое. И за превышение скорости — тоже», — отметил в комментариях Сергей.

«Перекресток этот не впервой смертью пересекается», — подчеркнул подписчик Максим.

Также комментаторы делятся сведениями и предположениями о судьбе людей, попавших в ДТП.

«Ребенок будет жить», — сообщила пользователь Светлана.

«Водитель — жив, ребенок — в коме», — ранее написала пензячка Александра.

Напомним, о смерти девушки «Пенза-Пресс» вчера вечером сообщил другой очевидец произошедшего. Официального комментария с подтверждением либо опровержением этой информации от управления ГИБДД пока нет.