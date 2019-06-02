Решил залезть под грузовик? Пензенцы обсуждают аварию на Гидрострое

В Сети появилась информация об аварии, случившейся утром 2 июня в районе Гидрострой в Пензе.

Об этом в одной из групп «ВКонтакте» рассказал очевидец. Он прислал снимок, уточнив, что сделан он был в 9.45. Судя по фото, пострадала красная Chevrolet, ей помяло бок и словно прижало к ограждению. Впереди виднеется большегруз.

Подписчики в комментариях стали обсуждать возможные причины ДТП.

«Видимо, кто-то справа под грузовик решил залезть», — предположил пользователь Дмитрий.

«Там просто с второстепенной дороги нет знака «Уступи дорогу», а саму главную из-за горы не видно», — написал пензенец Сергей.

Официальных комментариев о произошедшем нет.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о смертельном ДТП в центре города. По официальной информации от регионального ГИБДД, столкнулись две легковушки, в результате погибла женщина.