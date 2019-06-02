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В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию на перекрестке в центре Пензы

2 июня в 10:12 1236 просмотров
страшном ДТП, которое произошло накануне на пересечении улиц Кулакова и Суворова.

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В региональном управлении ГИБДД дали официальный комментарий о страшном ДТП, которое произошло накануне на пересечении улиц Кулакова и Суворова.

Как журналистам информагентства сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления, в аварии погиб один человек.

«Столкнулись две машины — Saab и Geely. Один человек погиб, ребенок доставлен в больницу. В настоящее время информация согласуется и уточняется, есть ли еще пострадавшие, сказать не могу», — рассказала сотрудница отдела.

Напомним, о страшном ДТП «Пенза-Пресс» рассказал очевидец, фото можно посмотреть здесь. Он предположил, что участниками аварии были три машины, однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

Видео момента аварии доступно по этой ссылке. Жители города активно обсуждают произошедшее в соцсетях, делятся предположениями о причинах смертельного столкновения.

Фотография: Фото очевидца

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