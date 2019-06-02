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Всему виной — жара? Пензенцы обсуждают очередное жесткое ДТП

2 июня в 14:31 806 просмотров
, которое произошло днем 2 июня.

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В Сети появилась информация о жестком ДТП, которое произошло днем 2 июня.

Об этом в одной из групп «ВКонтакте» сообщил очевидец аварии.

«[Дорога] «Пенза — Шемышейка» (в районе чайника), фото сделано около 12.00», — поясняется в посте.

На снимке запечатлена сильно смятая легковушка в траве — по всей видимости, она улетела в кювет. Рядом стоит машина «скорой помощи». Пензенцы в комментариях поразились большому количеству ДТП в последнее время.

«А автошколах точно правила изучают? Каждый день — 10−20 ДТП», — отметил подписчик группы Александр.

«Каждый день — реально по 20 с лишним ДТП, и это еще совсем мелкие не выкладывают… Что творится? Люди, не носитесь, как угорелые! На тот свет принимают всех, и без очереди», — подчеркнула пользователь Оксана.

«Жара плохо сказывается на внимании и реакции. Многие после двух-трех лет езды начинают наплевательски относиться к правилам и общей безопасности», — предположил Андрей.

Официальных комментариев по данному факту нет.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о двух авариях — на пересечении улиц Кулакова и Суворова в центре города и в районе Гидростроя.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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